Tefecilik çetesi çökertildi! 17 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Tefecilik çetesi çökertildi! 17 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Tefecilik çetesi çökertildi! 17 şüpheli tutuklandı

Vatandaşları senet karşılığı yüksek faizle borçlandırdığı belirlenen tefeci grubuna yönelik iki ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın Pazarcık merkezli yürüttüğü çalışma, tefecilikle vatandaşları borç batağına sürükleyen organize yapıyı ortaya çıkardı.

 

Şikayetlerin ardından çalışma başlatıldı

 Pazarcık ilçesinde bazı kişilerin vatandaşların senet karşılığı yüksek faizle borçlandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonunda kimlikleri tespit edilen 17 kişiyi yakalamak için Kahramanmaraş ve Gaziantep’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 750 bin TL, 900 Avro, 600 ABD Doları, 160 İsviçre Frangı, 29 kredi kartı, 18 çek, 13 senet, 9 alacak-verecek defteri, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, silahlara aile çok sayıda mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişi, sorgularının ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 17’si de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

