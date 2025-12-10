  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı

TCG Alemdar’ın görevindeki o ayrıntı! Derinlerdeki operasyonun arkasındaki güç konuşuluyor!

Batı’nın kullanışlı gazetecisi Nevşin Mengü'den ‘basın özgürlüğü’ masalı!

Böyle mizah yerin dibine batsın! Alman devlet kanalında ırkçılık skandalı

Muhalefetten hayali kriz simsarlığı

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

Layık olana değil ‘laik’ olana burs

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'
Gündem Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı
Gündem

Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce kaldıkları binadan bavullarla birlikte çıktıkları anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları binadan ellerindeki bavullarla birlikte çıktıklarına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

 

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürülmüştü.

 

 

 

Arkadaşıyla birlikte bavullarla binadan çıktılar

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce kaldıkları binadan bavullarla birlikte çıktıkları anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

 

 

 

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece’de kaldıkları binadan ellerinde bavullar ile birlikte merdivenlerden inerek binadan çıktıkları anlar yer alıyor.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: Kızı ve arkadaşından örnek alındı
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: Kızı ve arkadaşından örnek alındı

Aktüel

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: Kızı ve arkadaşından örnek alındı

Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu
Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Gündem

Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Gündem

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23