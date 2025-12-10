  • İSTANBUL
Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Merkezinde gazetecilerle buluştu. Emre, gazetecilerin "İmamoğlu aday olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı Özgür Özel mi olacak” sorusunu cevaplarken ne sorularda ne CHP’lilerin aklında tüm anketlerde Ekrem İmamoğlu’ndan bile çok daha fazla oy alan Mansur Yavaş’ın adı bile geçmedi.

Yeni CHP Sözcüsü Zeynel Emre ile CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazetecilerle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Bulut ve Emre, yeni döneme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde oluşturulacak kadrolara CHP lideri Özgür Özel’in başkanlık yapacağını açıklayan CHP’li Emre, şunları söyledi: “Sandığın olduğu ancak otokrasi ile yürütülen ülkeler var. Türkiye’nin böyle bir tehlikeyi yaşamaması gerekiyor. Toplumsal muhalefete doğru noktalarda önderlik etmek istiyoruz.”

CHP’li Bulut, CHP’nin yeni Parti Programı’nın kamuoyuna anlatılmasının önemine dikkati çekerek, “Bu dönem kadroların genişlemesiyle topluma iktidarda neler yapacağımızı, hangi kadrolarla çözeceğimizi anlattığımız bir dönem olacak” yorumunu yaptı.

İMAMOĞLU MU ÖZEL Mİ?

CHP’li Emre, “İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel mi aday olacak” sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu ön kabul ile hareket edemeyiz. Ortada bir hukuksuzluk var. Buradaki duruşumuz net. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yalnızca aday üzerinden yürütmeyecek çalışmalarını. Temel politikalar üreteceğiz. Türkiye’nin sorunlarını nasıl çözeceğimize yönelik bir organizasyon gerçekleştireceğiz." Hem sorularda hem de cevaplarda anketlerde Ekrem İmamoğlu’ndan çok daha fazla oy alan Mansur Yavaş’ın adının bile geçmemesi dikkat çekti.

SON ANKETTE CHP 2.8’LİK FARK İLE ÖNDE

CHP’li Bulut ise partinin yaptırdığı son anketlere yönelik şu bilgileri aktardı: “Her hafta kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. 31 Mart seçimlerinden bugüne, sadece bir ay 0.5 oranında AK Parti’den geri kaldık. Ama onun dışında her ay biz öndeydik. Fark bazen üç, bazen beş puana kadar çıkıyor. Son anketlerde de 2.8’lik bir fark ile öndeyiz. Bu sonucun çıkması kıymetli.”

