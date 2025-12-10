Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı
Niğde Bor'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı Veysel Karani yaşamını yitirdi. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Niğde’nin Bor ilçesinde acı bir olay yaşandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Obruk köyünde meydana geldi. S.K. yönetimindeki kamyonet, geri geri geldiği sırada yolda yürüyen Veysel Karani'ye çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karani, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.