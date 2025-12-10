  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı

Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

İletişim Başkanlığı kitap yayımladı: “İsrail’in gazeteciliğe karşı savaşı”

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

KYK’lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü

Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti

ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı
Yaşam Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı
Yaşam

Kaza anı kamerada! Geri giden kamyonet dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Niğde Bor'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı Veysel Karani yaşamını yitirdi. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde’nin Bor ilçesinde acı bir olay yaşandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Obruk köyünde meydana geldi. S.K. yönetimindeki kamyonet, geri geri geldiği sırada yolda yürüyen Veysel Karani'ye çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karani, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!
Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Yerel

Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Gündem

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!
Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!

Yerel

Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi
Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

Gündem

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu
Gündem

Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Güllü'yü pencereden iterek öldürdükleri öne sürülen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. İki ism..
Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti
Dünya

Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti

ABD’nin Florida Valisi Ron DeSantis, ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni (CAIR) "..
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Gündem

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23