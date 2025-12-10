  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İspanya Başbakanı Sanchez Madrid'de Mahmud Abbas ile görüştü!
Gündem

İspanya Başbakanı Sanchez Madrid'de Mahmud Abbas ile görüştü!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İspanya Başbakanı Sanchez Madrid'de Mahmud Abbas ile görüştü!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Madrid'de bir araya geldi. Sanchez, "Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Evet, bir ateşkes anlaşması yapıldı ancak bu gerçek olmalı, sadece göstermelik, kağıttan bir taş olmamalı." İfadelerini kullandı.

Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen ikili görüşmenin ardından Abbas'ın yanında basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Bu soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli ancak bu şekilde mağdurlar adalet ve bir nebze huzur bulabilir." dedi.

 

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin Filistin Ulusal Yönetimi'ne desteğinin devam edeceğinin garantisini verdi.

 

Ateşkesin ardından Filistinlilerin saldırılara, şiddete ve temel haklarına yönelik kısıtlamalara maruz kalmaya devam ettiğinin altını çizen Sanchez, "Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Evet, bir ateşkes anlaşması yapıldı ancak bu gerçek olmalı, sadece göstermelik, kağıttan bir taş olmamalı." ifadelerini kullandı.

 

Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!
Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

Dünya

Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor
İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor

Sağlık

İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu
Gündem

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kendisinin ve ailesinin de araların olduğu Milli Görüş’çüler için ‘Vatan haini köpekler’, ‘Cumh..
Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı
Gündem

Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ülkesinde 30 Kasım’da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerine ABD Başkanı Donald Trump’ın müdaha..
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23