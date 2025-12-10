İspanya Başbakanı Sanchez Madrid'de Mahmud Abbas ile görüştü!

Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen ikili görüşmenin ardından Abbas'ın yanında basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Bu soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli ancak bu şekilde mağdurlar adalet ve bir nebze huzur bulabilir." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin Filistin Ulusal Yönetimi'ne desteğinin devam edeceğinin garantisini verdi.

Ateşkesin ardından Filistinlilerin saldırılara, şiddete ve temel haklarına yönelik kısıtlamalara maruz kalmaya devam ettiğinin altını çizen Sanchez, "Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Evet, bir ateşkes anlaşması yapıldı ancak bu gerçek olmalı, sadece göstermelik, kağıttan bir taş olmamalı." ifadelerini kullandı.