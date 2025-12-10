CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

Savcı Sayan Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

Önümüzdeki günler, Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece çalkantılı geçecek gibi görünüyor.

Parti içinde uzun süredir biriken gerilimler artık görünür bir kırılma eşiğine dayanmış durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafta görülen butlan davasının sonucunu kritik bir dönemeç olarak görüyor.

Eğer bu süreçten beklediği siyasi zemini elde edemezse, Yedek parti SHP’nin başına geçecek.

Bu yapının yanında, birlikte hareket edecek bir grup milletvekilinin de hazır beklediği konuşuluyor.

Hatta şartlar oluşursa Meclis’te yeni bir grup kurmaları bile şaşırtıcı olmayacak.

Bu tabloya ek olarak, Ankara kulislerinde Mansur Yavaş’ın başını çekeceği merkez sağ bir partinin hazırlıklarının da hızlandığı konuşuluyor.

Bu girişim, mevcut siyasi dengeleri daha da zorlayabilecek.

Diğer yandan, CHP’nin önemli iki Büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye geçmek istediği yönündeki iddialar da siyasetin tansiyonunu yükseltiyor.

Şu an için bu geçiş, Cumhurbaşkanı’nın onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Türkiye siyasetinde taşların yeniden dizileceği çok açık.

Kısacası Türkiye siyasetinde taşlar yerinden oynuyor. CHP, SHP, olası yeni merkez sağ parti ve beklenen belediye başkanları geçişi…

Hepsi bir araya geldiğinde ortaya tek bir tablo çıkıyor:

Siyaset yakında çok sert bir şekilde karışacak.

Ankara kulisleri uzun süredir böylesine yoğun, böylesine elektrik yüklü bir döneme tanıklık etmemişti.

Görünen o ki, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin siyasi haritası yeniden çizilmeye aday.