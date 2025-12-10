  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Polisler bile şaşırdı! Otomobilden cephanelik çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde durdurulan bir otomobilden parçalar halinde 90 ruhsatsız tabanca ve yüzlerce silah parçası çıktı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde rutin uygulamada durdurulan bir otomobil, polisin karşısına adeta bir cephanelik çıkardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarının şehre sevkiyat yapacağı bilgisi üzerine dün il genelinde güvenlik önlemi aldı. Erzin ilçesinde şüphelendikleri otomobili durduran ekiplerin yaptığı aramada, parçalara ayrılmış ruhsatsız 90 tabanca ve silahlara ait yüzlerce malzeme ele geçirdi. Otomobil sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

 

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

