Gündem Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto
Gündem

Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye'de Beşar Esad rejiminin babası Hafız Esad'a ait heykeller, bölge halkının rejim karşıtı öfkesinin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, halkın Esad rejiminden kalan "putları" devirme girişimini gözler önüne serdi.

Yayılan görüntülerde, genç bir protestocunun, rejim tarafından dikilen Hafız Esad'ın büstünün üzerine çıktığı ve büstü devirmeye çalıştığı görülüyor. Bu tür protestolar, Suriye'nin farklı bölgelerinde rejimin sembollerine yönelik tepkinin giderek yükseldiğini gösteriyor.

 

 

Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana Esad ailesine ait anıtlar ve semboller, rejim karşıtı gruplar ve protestocular tarafından defalarca hedef alındı. Halk, yıllarca süren baskıcı rejimin ve iç savaşta yaşanan büyük kayıpların sorumlusu olarak gördükleri Esad ailesinin izlerinin silinmesini talep ediyor.

 

 

Bu eylemler, bölgede rejimin etkisinin azaldığı yerlerde halkın Esad Hanedanlığı'nın otoriter mirasına karşı duyduğu derin nefreti ve özgürlük arayışını simgeliyor. Heykellerin devrilmesi, sadece bir taş parçasına değil, aynı zamanda diktatörlüğe karşı verilen mücadelenin bir sembolü olarak yorumlanıyor.

