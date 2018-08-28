Tefecilere büyük operasyon! 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu kent genelinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik takip ve incelemenin ardından harekete geçen ekipler, çok sayıda polisin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet ve defterler ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.