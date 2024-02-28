Tefeci operasyonuna 2 tutuklama
Gaziantep'te, tefecilik suçuna yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamete baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 195 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 2 adet not defteri ve 2 adet banka hesap cüzdanı ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.