Tedirgin eden koronavirüs aşısı açıklaması

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını için bir çok ülke aşı çalışması için çaba sarfediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'de merkezli köpek balıklarının neslini korumak için kurulan 'Shark Allies' sivil toplum örgütü, ölümcül koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini duyurdu.

ABD'li sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan "Squalene" adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak Covid-19 aşılarında kullandığını kaydetti.

Shark Allies'in yöneticisi Stefanie Brendl açıklamasında, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ "Squalene" için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğinin altını çizdi.

Yağın bileşenindeki güçlü yağların yeni tip koronavirüs aşısındaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden yönetici, mevcut bazı Covid-19 aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını söyledi