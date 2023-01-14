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Kadın - Aile Tedirgin eden kilo için şıpır şıpır kilo verdiren, çabuk zayıflamanızı sağlayacak çay tarifi: Anında etki!
Kadın - Aile

Tedirgin eden kilo için şıpır şıpır kilo verdiren, çabuk zayıflamanızı sağlayacak çay tarifi: Anında etki!

Birçoğumuzun korkulu rüyası fazla kilolar. Tedirgin eden kilolar için iyi haberimiz var. Hem ekonomik hem de çabuk zayıflamanızı sağlayacak ve bir bir kiloları vereceksiniz. Üstüne basa basa bu tarif öneriliyor. Bu çay tarifi ile metabolizmanızı hızlandırıp fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz…

Yeniakit Publisher
2023-01-14 14:25:00 - 2023-01-14 14:38:54
Tedirgin eden kilo için şıpır şıpır kilo verdiren, çabuk zayıflamanızı sağlayacak çay tarifi: Anında etki!

Kokusu bile yeter: Tarçın Çayı

Tarçın çayının termojenik etkisi vardır. Vücut sıcaklığını yükseltir ve metabolizmanın harcadığı enerjiyi arttırır bu sayede daha fazla kalori yakarsınız. Bunun dışında kan şekerini dengeleyerek iştahı bastırır ve kolesterolü dengeler. Tarçın çayını sadece tarçın kullanarak hazırlayabilir veya hazırladığınız bitki çaylarına toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Çabuk Zayıflatan Çay Tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 adet dilimli elma
1 adet dilimli limon
1 adet tarçın (çubuk tarçın)

Zayıflama Çayının Yapılışı

1 litre klorsuz ve kaynamış suyun içerisine yukarıda miktarları belirtilen malzemeleri ilave edin.
Bu haliyle 4-5 saat bekletin. Her öğünden önce birer bardak için.
Bir Hatırlatma:

Etkili ve ekonomik olan bu zayıflama çayını her gün taze olarak hazırlamayı unutmayın.

Ayrıca tamamen doğal olan bu çayın emziren anneler için de herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

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