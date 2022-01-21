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Dünya Tedirgin eden gelişme! ABD F-35'lerİ bölgeye konuşlandırdı
Dünya

Tedirgin eden gelişme! ABD F-35'lerİ bölgeye konuşlandırdı

ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri, F-35 savaş uçaklarını Hint-Pasifik'e konuşlandırdı. Bu durum Çin'i çılgına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 14:28:00 -
Tedirgin eden gelişme! ABD F-35'lerİ bölgeye konuşlandırdı

ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri, düzinelerce F-35'i Pasifik'te konuşlanıyor. Çin'in Tayvan'ı işgal etme olasılığı arttıkça, Birleşik Devletler Donanması ve Deniz Piyadeleri F-35 hayalet avcılarını Hint-Pasifik'e taşıyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Asya'ya düzinelerce F-35 göndermesi, Çin'i adeta çıldırtıyor.

 

Çin ile gerginlik artarken ABD, Hint-Pasifik'te düzinelerce F-35 savaş uçağı konuşlandırdı.

Donanma, Nimitz sınıfı bir uçak gemisi olan USS Carl Vinson'a 10 F-35C yerleştirdi. Ayrıca Deniz Piyadeleri için de 10 adet F-35C'nin, yine Nimitz sınıfı bir uçak gemisi olan USS Abraham Lincoln'e konuşlandırdığı bildiriliyor.

Ayrıca bunlara ek olarak, Deniz Piyadeleri için en az 5 adet F-35, amfibi bir saldırı gemisi olan USS America'da konuşlandırıldı.

Hint-Pasifik'te konuşlandırılan F-35 versiyonlarının sayısı kayda değer olsa da, nasıl konuşlandırıldıkları da stratejik bir öneme sahip. USS Carl Vinson'un F-35C ve CMV-22B Osprey'lerden oluşan karma bir Taşıyıcı Saldırı Grubu'ndan oluşuyor.

Düzinelerce F-35

ABD merkezli bir analiz portalı olan 19FortyFive, Hint-Pasifik'te konuşlandırılan çok sayıda F-35, gerginliklerin yaşandığı Çin'i adeta çıldırtıyor.

Portalın uzmanlara göre, dikey iniş kalkış yeteneğine sahip F-35'ler, Rusya ve Çin'le olası bir çatışma durumunda, her yerde olabileceklerini gösteriyor.

star.com.tr

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