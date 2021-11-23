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Dünya Tedirgin eden askeri hareketlilik! Almanya'dan flaş açıklama
Dünya

Tedirgin eden askeri hareketlilik! Almanya'dan flaş açıklama

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden endişe duyan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Rusya, son dönemde Normandiya formatında dışişleri bakanları toplantısının yapılmasını reddetti. Rus birliklerinin, Ukrayna sınır bölgesindeki hareketleriyle ilgili gelen haberler son derece endişe verici" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 18:37:00 - 2021-11-23 18:51:05
Tedirgin eden askeri hareketlilik! Almanya'dan flaş açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğiyle ilgili gelen haberlerden endişe duyduklarını söyledi.

Maas, Körber Vakfı'nın "Dış Politika Formunda" yaptığı konuşmada, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya ile iyi ilişkilere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bunun için özellikle Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın çözümünde Minsk anlaşmaları temelinde ilerleme sağlanması gerektiğini vurgulayan Maas, "Rusya, son dönemde Normandiya formatında dışişleri bakanları toplantısının yapılmasını reddetti. Rus birliklerinin, Ukrayna sınır bölgesindeki hareketleriyle ilgili gelen haberler son derece endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, bu gelişmelerin "mevcut uyumsuzlukların çözümünde topun Moskova'nın sahasında olduğunu" gösterdiğini belirterek, AB'nin Rusya konusunda gelecekte tek sesle konuşacağından emin olduğunu kaydetti.

Batı Balkanlardaki gelişmeler

Batı Balkanlardaki gelişmelere de değinen Maas, Sırbistan ile Kosova arasındaki geriliminden ve Bosna-Hersek'teki iç siyasi durumdan dolayı Avrupa'nın komşularına yönelik güvenirliğini ve hareket kabiliyetini göstermesi gerektiğini söyledi.

Maas, "Bu yüzden Batı Balkanlara yönelik (AB'ye) üyelik sürecine yeni bir dinamizm getirilmesine ve aynı zamanda nefret ve kışkırtıcılıkla engelleyici siyaset yapanlara karşı yaptırımlar uygulanması konusunda bir tartışma yapılmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Alman dış politikasının şekillendirilmesi

Alman dış politikasının dünyada rekabet ve iş birliğine dayanan iki önceliği olması gerektiğini ifade eden Maas, "Kendi konumumuzu güçlendirmeliyiz ve dünyadaki tüm ülkelerle daha fazla iş birliği yapmalıyız." dedi.

Maas, bunun aynı değerleri paylaşmayan ülkelerle de diyaloğa geçme anlamına geldiğini belirterek, "Diplomasinin özü, dostlarla eğlenceler düzenlemek değil, zor olanları müzakere masasına getirmektir." yorumunu yaptı.

Azami baskı uygulamanın veya kendi ahlaki üstünlüğünde ısrar etmenin uluslararası politikada çok ender başarı getirdiğini anlatan Maas, bundan dolayı Almanya'nın diplomasiye önem vermesini istedi.

Bakan Maas,"Başka ülkeleri etkileme araçlarımızın sınırları var. Daha fazla kaynak mutlaka daha iyi sonuçlara yol açmaz. Bizim için makbul yönetim biçimlerinin ihracı Alman dış politikasının tek arzusu olmamalı. Bunun yerine, Alman dış politikası gelecekte açıkça tanımlanmış çıkarlarına uygun gerçekçi hedefler belirlemelidir." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın transatlantik ittifakına katkı sağlamasını isteyen Maas, ülkesinin Avrupa Birliğinde de sorumluluk üstelenmesini talep etti.

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