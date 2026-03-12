  • İSTANBUL
Tedesco kara kara düşünüyor: Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
Spor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Süper Lig'in 26. hafta maçında yarın Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de büyük bir tehlike kapıda. Mücadelede 6 eksikle sahaya çıkacak olan sarı lacivertli takımda 5 futbolcu ise sarı kart sınırında. Teknik direktör Domenico Tedesco, zorluk seviyesi düşük olarak görünen bu maç öncesi kara kara düşünüyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

 

Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

İşte o isimler:

 

SKRINIAR - Sakat
SEMEDO - Sakat
ÇAĞLAR - Sakat
ALVAREZ - Sakat
TALISCA - Sakat
EDERSON - Cezalı

 

BÜYÜK TEHLİKE

Fenerbahçe'de 5 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında ve kart görmeleri halinde Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler.

İşte o isimler:

ARCHIE BROWN

MERT MÜLDÜR

MATTEO GUENDOUZI

ANTHONY MUSABA

KEREM AKTÜRKOĞLU

