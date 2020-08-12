Tedbirlere uymayan onlarca kişiye ceza kesildi
Konya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 53 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili denetimler devam ediyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda umuma açık 2 eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edilirken, içeride bulunan 53 kişiye 'Koronavirüs tedbirlerine muhalefetten' cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri kafelerde de denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, 8 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu görülürken, 8 kişiye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden idari işlem uygulandı.
İş yeri sorumlusu toplam 5 şahıs hakkında ise gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.