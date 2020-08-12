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Yerel

Tedbirlere uymayan onlarca kişiye ceza kesildi

Konya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 53 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:52:00 -
Tedbirlere uymayan onlarca kişiye ceza kesildi

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili denetimler devam ediyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda umuma açık 2 eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edilirken, içeride bulunan 53 kişiye 'Koronavirüs tedbirlerine muhalefetten' cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri kafelerde de denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, 8 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu görülürken, 8 kişiye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden idari işlem uygulandı.

İş yeri sorumlusu toplam 5 şahıs hakkında ise gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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