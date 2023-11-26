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Yerel Tedaviyi beğenmedi doktora saldırdı
Yerel

Tedaviyi beğenmedi doktora saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 12:42:00 -
Tedaviyi beğenmedi doktora saldırdı

Güngören'de bir iş yerinde tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle kadın doktoru darbedip iş yerine zarar verdiği iddiasıyla aranan zanlı, Fatih'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki klinikte diş hekimi P. C.'nin müdahalesi sonucu dudağının uyuştuğunu ileri sürerek doktoru darbedip iş yerine zarar verdiği gerekçesiyle aranan şüphelinin Fatih'te olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı Balat'ta gözaltına aldı.

Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezine getirilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Herhangi bir sabit adresi olmadığı belirlenen şüpheli hakkında daha önce tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu belirlendi.

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