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Tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı

Iğdır’da bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:17:19 -
Tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı

Iğdır’da bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.


Vatandaşlar tarafından bulunan bir tilki Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakımevine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakımevine teslim edilen tilkiyi alarak bakımını ve beslenmesini yaptı. Bakımı ve beslenmesi yapılan tilki daha sonra doğaya salındı.

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