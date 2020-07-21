  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Tedavileri bitti, doğaya bırakıldılar

Şanlıurfa’da anneleri telef olan 2 yavru tilki, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:09:00 -
Tedavileri bitti, doğaya bırakıldılar

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi kırsalında 2 tilki yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler anne tilkinin telef olduğunu belirlerken yavruları ise koruma altına aldı.

Yavru tilkiler, 2 aylık rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı