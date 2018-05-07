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Tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu beyin ölümü gerçekleşti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:55
Tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

FETÖ'cü ve Kemalist yargı mensuplarının el birliğiyle zindanlara atılan ve büyük çoğunluğu tek kişilik hücrede olmak üzere 16 yıl boyunca zindanda kalan Mirzabeyoğlu bu süre içerisinde çok çeşitli işkencelere maruz kaldı. Özellikle telegram adı verilen ve beyne gönderilen elektro manyetik dalgalarla yapılan işkencelere göğüs geren Mirzabeyoğlu, 2014 yılında tahliye olmuştu. 60'a yakın eseri bulunan Mirzabeyoğlu, İslam'a muhatap anlayışının diyalektik örgüsünü sistemleştirmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:55
  1. Yalova
  2. Salih Mirzabeyoğlu

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