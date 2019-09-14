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Tedavi gören kanser hastalarını ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kanser hastası ve refakatçilerine tedavi için ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
Tedavi gören kanser hastalarını ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kanser hastası ve refakatçilerine tedavi için ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların, sağlık kuruluşlarına ulaşımlarında yaşadığı problemleri ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yatalak, hasta ve rutin bir şekilde tedavi görmesi gereken vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi servisleri kanser tedavisi gören hasta ve refakatçisini evinin önünden alarak sağlık kuruluşlarına götürüyor. Hastanede tedavi işlemlerini tamamlayan hasta ve refakatçisi, hastaneden tekrar alınarak evine bırakılıyor. Hasta ve refakatçisi bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.


Kanser hastaları için büyük bir kolaylık sağlayan ücretsiz ulaşım hizmeti, Pazar günleri hariç her gün 10.00 -15.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Ücretsiz ulaşım desteği kapsamında Ocak ayından bu yana 2 bin 509 kanser hastasına servis hizmeti verildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
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