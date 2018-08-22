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Tedavi gören AFAD müdüründen acı haber

Kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Tokat AFAD Müdürü Turan Uzun, hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:19
Tedavi gören AFAD müdüründen acı haber

Tokat'ta bir süredir böbrek kanseri tedavisi gören İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Turan Uzun (51), hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat AFAD Müdürü, evli ve 4 çocuk babası Turan Uzun'a, yaklaşık 5  ay önce rahatsızlığı dolayısıyla gittiği hastanede böbrek kanseri teşhisi kondu.

Uzun, 3 ay önce tedavi için Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavisi sürerken, dün gece fenalaşan Uzun, yaşamını yitirdi.

Tokat'a getirilen Turan Uzun'un cenazesi, bugün Behzat Camisi'nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh-i Şirvani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Vali Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, daire amirleri, meslektaşları ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:19
  1. Tokat
  2. Afet ve Acil Durum
  3. AFAD
  4. Turan Uzun
  5. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

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