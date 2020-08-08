Tedarikçilerin yüzde 78’i Türkiye’den

TOGG tarafından, Karakaş’ın katılımıyla Türkiye’nin otomobiline ilişkin online basın toplantısı düzenlendi.

Bilinirlik ve genel beğeni oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını gördüklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

“Burada önemli olan bizim Türk baharatıyla zenginleştirmiş olduğumuz kendi özgün tasarımımız, güçlü ve öz güvenli duruşumuz ön plandaydı. Ama bunun yanında yenilikçi olmamız ve bunun yanında dönüşen ve dönüştüren bir kimliğimizin de olması bu bizim beğenimizi artıran unsurlarımızdandı. Diğer taraftan marka beğeni endeksine baktığımız zaman da kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında pazarlarımızda çok değişik isim alternatiflerini de ölçerek test ederek bu sonuca vardık. Bu nedenle de bunun altını çizmek istedim.”

İki patent tescillendi

Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapıldığını bildiren Gürcan Karakaş, TOGG’un tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlandığını, bunların yüzde 78’inin Türkiye’den, yüzde 22’sinin ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketlerden oluştuğunu kaydetti.

Gürcan Karakaş, batarya konusuna ilişkin ise “Türkiye’deki irili ufaklı birçok şirketle de görüştük ve geldiğimiz nokta bunu Türkiye’de üretimin başlangıcına kadar hatta ilk 2 aracın üretimine kadar geliştirmemizin mümkün olmadığı yönünde. Dolayısıyla biz bu projeye dünyanın sayılı oyuncularından biriyle devam ediyoruz. Bu dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda da ikna ettik” dedi.

Şu ana kadar TOGG’un iki patentinin tescil edildiğini belirten Karakaş, bunlardan birinin sürüş testlerine yönelik, diğerinin de batarya ile ilgili olduğunu söyledi.