  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tedarikçilerin yüzde 78’i Türkiye’den

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Marka beğeni endeksine baktığımız zaman kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:56:00 -
Tedarikçilerin yüzde 78’i Türkiye’den

TOGG tarafından, Karakaş’ın katılımıyla Türkiye’nin otomobiline ilişkin online basın toplantısı düzenlendi. 

Bilinirlik ve genel beğeni oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını gördüklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

“Burada önemli olan bizim Türk baharatıyla zenginleştirmiş olduğumuz kendi özgün tasarımımız, güçlü ve öz güvenli duruşumuz ön plandaydı. Ama bunun yanında yenilikçi olmamız ve bunun yanında dönüşen ve dönüştüren bir kimliğimizin de olması bu bizim beğenimizi artıran unsurlarımızdandı. Diğer taraftan marka beğeni endeksine baktığımız zaman da kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında pazarlarımızda çok değişik isim alternatiflerini de ölçerek test ederek bu sonuca vardık. Bu nedenle de bunun altını çizmek istedim.” 

İki patent tescillendi

Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapıldığını bildiren Gürcan Karakaş, TOGG’un tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlandığını, bunların yüzde 78’inin Türkiye’den, yüzde 22’sinin ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketlerden oluştuğunu kaydetti.

Gürcan Karakaş, batarya konusuna ilişkin ise “Türkiye’deki irili ufaklı birçok şirketle de görüştük ve geldiğimiz nokta bunu Türkiye’de üretimin başlangıcına kadar hatta ilk 2 aracın üretimine kadar geliştirmemizin mümkün olmadığı yönünde. Dolayısıyla biz bu projeye dünyanın sayılı oyuncularından biriyle devam ediyoruz. Bu dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda da ikna ettik” dedi.

Şu ana kadar TOGG’un iki patentinin tescil edildiğini belirten Karakaş, bunlardan birinin sürüş testlerine yönelik, diğerinin de batarya ile ilgili olduğunu söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi

Temeli 1911 yılına dayanan Yıldız Teknik Üniversitesi, bu isimle 1992 yılından bugüne üniversite camiasına büyük katkılarda bulundu. ..
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerd..
Yargıtay, bu mesajın cinsel taciz suçu olduğuna hükmetti
Aktüel

Yargıtay, bu mesajın cinsel taciz suçu olduğuna hükmetti

Yargıtay, sosyal medyadan gönderilen 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmetti. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı