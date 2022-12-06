Tedarik zincirleri siber tehdit altında! Yazmadığın koda güvenme!

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Kodların GitHub Actions platformu tarafından depolanma şekli, saldırganların bu parçaları indirirken yeterli filtreleme gerçekleştirmeyen (CI/CD - sürekli tümleştirme ve sürekli teslim) iş akışlarıyla yazılım projelerine kötü amaçlı kod eklemesine olanak tanıyabiliyor. Araştırmacılar, savunmasız binlerce depo tarafından kullanılan, birkaç popüler kod parçacığı indirme komut dosyası tespit ettiler. Artefact zehirlenmesi olarak tanımlanan büyük bir risk ile ilgili uyarılarda bulundular. Artefact zehirlenmesinde saldırganlar meşru bir yapıyı kötü amaçlı bir kodla değiştirerek tedarik zinciri saldırısı başlatabiliyorlar.

Tedarik zinciri saldırıları o kadar hızlı ki ne olduğunu anlamadan içeri girip çıkarlar!

ESET Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen channelasia.tech’de de yer alan konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Tedarik zinciri saldırıları genellikle o kadar hızlıdır ki, kurban herhangi bir şeyin gerçekleştiğinin farkında bile olamadan saldırganlar içeri girip çıkabilirler. Saldırganların meşru kodu kendi kötü amaçlı kodlarıyla değiştirdiği artefact zehirlenmesinde, kodun başka biri tarafından gözden geçirilmiş olabileceğine inanıldığı için sorun büyüyor. Kod kontrol edilmediğinden dolayı bir tedarik zinciri boyunca farkedilmiyor. GitHub tüm dünyada kullanılıyor ve varsayılan bir koruma seviyesi bulunuyor. Ancak bu, kodun her zaman kötü niyetli içerikten temiz olacağı anlamına veya bu sorunun ilk defa oluştuğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle, güvende kalmak için iş akışlarını daha sıkı filtreleme ile güncellenmesi gerekiyor. Hash değerleri, tutarsızlıkları hızlı bir şekilde tespit edebilme konusunda kullanıcıya fayda sağlayabilir. Dikkatli ve platformda uyanık olmak genellikle en iyi korunma yöntemidir. Ayrıca, geliştiriciler hiçbir koda, özellikle de yazmadıkları koda asla güvenmemeliler."