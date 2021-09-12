Tedarik zinciri bozuldu! Dev ülke alarm veriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlanan İngiltere'nin tedarik zinciri, sorunlarla karşı karşıya geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ülkedeki marketlerin boş raf görüntülerinin ardından Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, süpermarketten alışveriş yapanların istediklerini herhangi bir zamanda aldıkları günlerin sona erdiğini söyledi.

"Kalıcı kıtlıklar göreceğiz"

Ülkede tedarik zinciri krizi yaşandığını ve durumun daha da kötüleşeceğini belirten Wright, "Artık kalıcı kıtlıklar göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Daily Mail'in haberine göre, karamsar mesajlar veren Wright, "Durum daha da kötüleşecek ve sonrasında daha iyi olmayacak." ifadesini kullandı.

"Sistem artık çalışmıyor"

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde İngiltere'de halk marketlere hücum etmiş, rafların birçok kez boş kaldığına ilişkin görüntüler göze çarpmıştı.

İş gücü kıtlığına işaret eden Wright, süpermarketleri ve restoranları ayakta tutan sistemin artık çalışmadığını kaydetti.

Personel eksikliği yaşanıyor

Brexit ve koronavirüs nedeniyle kamyon şoförleri ve gıda işleme personelinde eksiklik yaşandığı, yabancı uyruklu çalışanların ülkelerine geri dönmeye başladığı aktarıldı.

"Yiyecek bitmeyecek ama..."

Bunun İngiltere'nin yiyeceğinin biteceği anlamına gelmediğini dile getiren Wright, ancak perakendecilerin daha yüksek marjlı ürünlere yöneleceğini sözlerine ekledi.