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Ekonomi TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

TED Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:13:00 -
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacak.

Postadaki gecikmelerden TED Üniversitesi sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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