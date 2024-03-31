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Yerel Tecrübeli seçmen, oyunu erkenden kullandı
Yerel

Tecrübeli seçmen, oyunu erkenden kullandı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:07:00 -

Bursa’da Osmangazi, Mollagürani, Aladdin Bey, Pınarbaşı, Alacahırka, Kavaklı Mahallesi sakinleri, sandıkların açılması ile ilk dakikalarda oylarını kullandılar.

Tecrübeli olan 50 yaş üstü seçmenlerin sandıkların açılmasından hemen sonra gelip, fazla beklemeden oylarını vermeleri dikkat çekti. Okullarda yaşlılar için, engelli asansörleri seferber edildi. 70-90 yaş grubu seçmenler asansörler ile oy verecekleri sandıklara kolaylıkla ulaştılar.

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