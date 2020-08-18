  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:35:32 -
Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Hayatını 77 yaşında kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, toprağa verildi.

İlyas Namoğlu için ilk önce TSYD'nin Levent'teki merkezinde bir tören gerçekleştirildi. Namoğlu'nun ailesinin ve sevenlerinin katıldığı törende dernek başkanı Oğuz Tongsir de bir konuşma gerçekleştirdi.

TSYD'deki törenin ardından İlyas Namoğlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Lübnan'dan OHAL kararı
Dünya

Lübnan'dan OHAL kararı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatıldığı bildirildi. ..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı