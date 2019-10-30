Tecrübeler KKTC’de paylaşıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Üye Belediyeler Toplantısı ile Yönetim Kurulu Toplantısı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrinde gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik olarak yeni yönetimin ilk toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu bir Türk devleti geleneğidir. Biz de geleneğe uygun olarak burada belediye başkanlarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye ile Kıbrıs’ı ayrı tutmak mümkün değildir. Her türlü davasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanındayız. Birlikte inşallah tüm dünyaya örnek işler yapacağız. Özellikle Barış Pınarı Harekatı’na desteğinden dolayı KKTC Hükümeti’ne teşekkür ederiz” dedi. Altay, belediyelerin tecrübelerini iyi ülkelerle de paylaştıklarını belirterek, hedeflerinin Türkiye’deki gelişmişliğin, belediyecilik ruhunun tüm bölgede insanların faydasına sunmak olduğunu vurguladı.