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Gündem Tecavüzü örtmek isteyen Odatv'nin 'İmamoğlu'na suikast' haberine EGM'den yalanlama
Gündem

Tecavüzü örtmek isteyen Odatv'nin 'İmamoğlu'na suikast' haberine EGM'den yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi olacağına dair Odatv'den çıkan ve sol medyanın yaygara çıkararak gündemi değiştirme çabası sonuçsuz kaldı. CHP'deki tecavüz skandalını örtbas etmek isteyen CHP medyasına EGM'den yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 02:34:00 -
Tecavüzü örtmek isteyen Odatv'nin 'İmamoğlu'na suikast' haberine EGM'den yalanlama

Yeniakit.com.tr

CHP medyasının 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' başlıklı haberiyle gündem değiştirme çabası kısa sürdü. İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast olacağına dair Odatv'den çıkan habere EGM'den yalanlama geldi.

Odatv'den 'suikast girişimi' yalanı

Odatv, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir suikast girişimi olacağını iddia etti ve bu haber de sol medyada köpürtülerek yayıldı. Ortada olmayan yalan belgelerle Türkiye gündemi değiştirilerek İmamoğlu'na suikast girişimi ve suikastçının yakalandığı iddiaları konuşuldu.

Odatv başta olmak üzere sol medyanın; CHP'de çıkan tecavüz skandalı ve CHP'li vekil Ali İhsan Başarır'ın TSK hakkında sarf ettiği 'satılık ordu' ifadelerinin üstünü örtbas etmek için gündem değiştirme çabası boşa çıktı. CHP medyasının 'İmamoğlu'na suikast girişimi' haberine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yalanlama geldi.

EGM'den yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan suikast girişimi ve bir suikastçının yakalanmasına dair çıkan haberlerin söz konusu bile olmadığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın yayın organlarında yer alan "İmamoğlu’na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı" haberi ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

'Suikast veya suikastçı yakalandı haberi söz konusu değil'

EGM’den yapılan açıklamada, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon oluşturabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

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