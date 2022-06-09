Tecavüz sanığına da gidin göreyim! Hasan Cemal, Şirin Payzın ve Fatih Altaylı'ya bomba çağrı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika’da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi.

Aynı amaçla hizmet eden Jin News haber ajansı ile ilgili de çalışma yürütüldü. Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının dokuz başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içerikleri incelendi.

Çalışmalarla, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütünün hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi vererek ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, 'Son Dakika' bilgisi girerek Diyarbakır’dan havalanan F-16'ların harekatını örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla haber yapıldığı belirlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Gidin tecavüz sanığıyla röportaj yapın"

Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

Kandil'de terör örgütü PKK'nın tepesindeki kalleşi ziyaret edip sözde röportaj yapan Hasan Cemal, Şirin Payzın ve Fatih Altaylı için bomba niteliğinde ifadeler kullanan Karahasaoğlu, "Gazetecilik falan değil kardeşim bu. O zaman gidin tecavüz sanığıyla röportaj yapın, buna da 'gazetecilik' deyin. İnsanları işkenceyle öldürenler var. Henüz Antalya'da başı bulunamamış bir kadın cinayeti var. O cinayetin failiyle gidin röportaj yapın, çaktırmadan 'evinde köpek besliyormuş' diyerek güzelleme yapın. Hadi bakalım yapabiliyorsanız yapın. Gazetecilik ise eğer bu yapın da göreyim. Türk halkı sizi nasıl boğar görün."