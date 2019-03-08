Tecavüz mağduru kadın saldırganı ateşe verdi
Tecavüzler ülkesi olarak bilinen Hindistan'da eşini kaybeden 35 yaşındaki kadın 42 yaşındaki bir adamın tecavüzüne uğradı. Olay sonrası kadın, saldırganı ateşe verdi.08 Mart 2019 Cuma 17:05
Hindistan'ın Kolkata şehinde tecavüze uğrayan kadın, saldırganı ateşe verdi.
Cani adam, tecavüz ettiği kadının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Fakat tecavüzcünün vahşi planı umduğu gibi gitmedi. Kadın adamı da alevlerin içinde çekince adam da yanmaya başladı.
Hastaneye kaldırılan adam burada can verirken, tecavüz mağduru kadının tedavisi sürüyor.
Tecavüz, Hindistan'da oldukça yaygın bir suç. 2016 yılındaki verilere göre her gün ülkede en az 100 tecavüz vakası rapor edildi.
Yargının yavaş tecelli ediyor oluşu da ülkede eleştirilen bir başka durum.
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