0553 313 94 23

Tecavüz mağduru kadın saldırganı ateşe verdi

Tecavüzler ülkesi olarak bilinen Hindistan'da eşini kaybeden 35 yaşındaki kadın 42 yaşındaki bir adamın tecavüzüne uğradı. Olay sonrası kadın, saldırganı ateşe verdi.

08 Mart 2019 Cuma 17:05
Tecavüz mağduru kadın saldırganı ateşe verdi

Hindistan'ın Kolkata şehinde tecavüze uğrayan kadın, saldırganı ateşe verdi.

Cani adam, tecavüz ettiği kadının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Fakat tecavüzcünün vahşi planı umduğu gibi gitmedi. Kadın adamı da alevlerin içinde çekince adam da yanmaya başladı.

Hastaneye kaldırılan adam burada can verirken, tecavüz mağduru kadının tedavisi sürüyor.

Tecavüz, Hindistan'da oldukça yaygın bir suç. 2016 yılındaki verilere göre her gün ülkede en az 100 tecavüz vakası rapor edildi.

Yargının yavaş tecelli ediyor oluşu da ülkede eleştirilen bir başka durum.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:05
  1. tecavüz
  2. saldırgan
  3. ateş
  4. Hindistan
  5. ateşe verdi
  6. india

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    1. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    2. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    3. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    4. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    5. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    6. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    7. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    8. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    9. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    10. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    11. Avan proje ve ön fizibilite raporu..
    12. Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1..
    13. Dana mezbahadan kaçtı, ortalık karıştı
    14. Viranşehir adliyesinde büyük panik
    15. Şoför koltuğuna kadınların oturduğu..
    16. Başkan Alıcık, “Her şey kadının..
    17. Öğretmenler ev sahibi oluyor
    18. Seçer: "Önceliğimiz kadınlar olacak"
    19. PKK'nın yeni hamisi Belçika mahkemeleri
    20. Gürkan’dan gönül belediyeciliği..
    21. Ball Python Kayseri Hayvanat Bahçesine..
    22. Cezayir’de metro seferleri durduruldu
    23. Gözde Sağlık Grubu’ndan anlamlı..
    24. Emine Erdoğan: "Bugün dünyanın her..
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Aileyi dinamitleyen 6284'e tepkiler..
    27. Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi
    28. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    29. Can: "Tek amacımız şehrimizin..
    30. AK Parti heyeti kadın ve gençlik..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem