Tecavüz mağduru kadın saldırganı ateşe verdi

Hindistan'ın Kolkata şehinde tecavüze uğrayan kadın, saldırganı ateşe verdi.

Cani adam, tecavüz ettiği kadının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Fakat tecavüzcünün vahşi planı umduğu gibi gitmedi. Kadın adamı da alevlerin içinde çekince adam da yanmaya başladı.

Hastaneye kaldırılan adam burada can verirken, tecavüz mağduru kadının tedavisi sürüyor.

Tecavüz, Hindistan'da oldukça yaygın bir suç. 2016 yılındaki verilere göre her gün ülkede en az 100 tecavüz vakası rapor edildi.

Yargının yavaş tecelli ediyor oluşu da ülkede eleştirilen bir başka durum.