'Tecavüz ilacı' getirince skandal patladı! Hristiyan din adamı herkesi şok etti

İtalya'nın Prato şehrinde bulunan bir kilisede görev alan din adamı Francesco Spagnesi'nin skandalı tüm dünyada büyük tepki çekti. Tıp öğrencisiyken din adamı olmaya karar veren 40 yaşındaki din adamının yaptıkları herkesi şoka uğrattı.

40 yaşındaki din adamının ev arkadaşıyla birlikte Hollanda'dan 'tecavüz ilacı' olarak bilinen bir uyuşturucu madde getirdiği ihbarını alan polis harekete geçti.

Bu skandalın gerçekliğini araştıran polis, iki arkadaşın düzenlediği partiye katılıklarını iddia eden 200 kişinin ifadelerini de alınca olayın korkunç boyutu gözler önüne serildi.

İkilinin çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişileri eve davet ettiği, partilerde uyuşturucu dağıtıldığı ya da satıldığı anlaşıldı.

Tıp öğrencisiyken din adamı olmaya karar veren Spagnesi’nin kilisenin hesabındaki 117 bin doları kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Sevilen bir rahip olan ve kiliseye gidenlerden binlerce dolarlık bağış toplayan Spagnesi’nin bu paraları hangi amaçla kullandığı ortaya çıkınca çok sayıda kişi parasını geri isteyerek hukuki yola başvurdu.

Avukatı Costanza Malerba, Spagnesi’nin uyuşturucu satın aldığını ve temin ettiğini kabul ettiğini kilisenin parasını çaldığını da itiraf edeceğini söyledi.

Rahip, "Uyuşturucular diğer rahiplere ihanet etmeme, yalan söylememe ve utandığım şeyler yapmama neden oldu" dedi.