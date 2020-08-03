  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:14:00 -

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için" notuyla, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yüksek hassasiyete sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olmasıyla ön plana çıkıyor. 2.6 metre uzunluğa sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, MK-81 ve MK-82 harp başlığı tiplerine sahip. Menzil aralığı 2 ile 28 kilometre arası olan TEBER-82 Güdüm Kitleri, lazer arayıcı başlık, ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlandırma sistemi gibi güdüm modlarıyla donatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı