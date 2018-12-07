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TEB'den maaş müşterileri ve emekli maaşını TEB'e getirenlere özel kampanya

Banka, maaş müşterilerine ve emekli maaşını TEB'e getiren emeklilere özel yüzde 1,99 faiz oranıyla 5 bin liraya kadar kredi imkanı sunuyor

07 Aralık 2018 Cuma 15:40
TEB'den maaş müşterileri ve emekli maaşını TEB'e getirenlere özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın son günlerinde maaş müşterileri ve maaşını TEB’e getiren emeklilerin, nakit ihtiyaçlarını en uygun ve rahat şekilde karşılayabilmesi için yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını TEB'den alan müşteriler veya maaşını TEB'e getiren emekliler, 5 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 1,99 faiz oranıyla TEB'den karşılayabiliyor.

TEB maaş müşterilerine ve maaşını TEB'e getiren emeklilere özel sunulan krediden tüketiciler, 3 ay ila 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle yararlanabilirken, 3 ay taksit erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.

Yüzde 1,99 faiz oranıyla 5 bin liraya kadar krediden yararlanmak isteyen müşteriler, TEB şubelerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:40
  1. Türk Ekonomi Bankası (TEB)

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