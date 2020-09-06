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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:37:00 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuvada 16 sporcu eleme tablosunda mücadele ederek ana tabloya kalmaya çalışacak. 8 Eylül'de tamamlanacak eleme maçlarında iki tur atlamayı başaran dört raket, 32 sporcunun yer alacağı ana tablo maçlarında oynamaya hak kazanacak.

Eleme tablosu maçlarında daha önce Wimbledon finali oynamış Eugenie Bouchard, WTA dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan Ana Bogdan ve Patricia Maria Tig gibi isimler de yer alacak

Tekler ve çiftlerde ana tablo kuraları ise yarın çekilecek.

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