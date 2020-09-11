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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

Tereza Martincova ve Patricia Maria Tig yarı finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:24:45 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Tereza Martincova ve Patricia Maria Tig yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının 5. gününde çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Çek tenisçi Martincova, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek son dörde kaldı.

Rumen Maria Tig ise karşılaştığı İsveçli Rebecca Peterson'u 6-3 ve 6-1'lik setler 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan diğer isim oldu.

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