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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

Teklerde Paula Badosa, Patricia Maria Tig, Tereza Martincova ve Margarita Gasparyan çeyrek finale çıktı - Çiftlerde Anna Karolina Schmiedlova/Katarina Zavatska ve Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk yarı finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:55:19 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Paula Badosa, Patricia Maria Tig, Tereza Martincova ve Margarita Gasparyan çeyrek finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasında, dördüncü gün müsabakaları tamamlandı.

İspanyol raket Paula Badosa, vatandaşı Sara Sorribes Tormo’yu 1 saat 39 dakika süren maçta 6-1 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek son 8'e kaldı.

Rumen sporcu Patricia Maria Tig, turnuvanın 8 numaralı seri başı Japon Misaki Doi'yi 6-2 ve 6-0’lık setlerle 1 saat 4 dakika sonunda 2-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

2 numaralı seri başı Rebecca Peterson, karşılaştığı Rus tenisçi Margarita Gasparyan'ın sol dizindeki sakatlığı nedeniyle maça devam edememesi üzerine çeyrek finale yükseldi.

Günün son maçında ise Çekyalı Tereza Martincova 4 numaralı seri başı Fransız Caroline Garcia’yı 6-1 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek teklerde çeyrek final oynamaya hak kazanan son isim oldu.


- Çiftlerde yarı finalistler belli oldu


Çiftlerde Anna Karolina Schmiedlova/Katarina Zavatska ikilisi, Anna Danilina/Yana Sizikova çiftini 1 saat 2 dakikada 6-2’lik setlerle mağlup ederek yarı finale yükselen ilk ikili oldu.

1 numaralı seri başı Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk çifti ise, Elixane Lechemia/Ingrid Neel çiftini 6-4'lük iki sette 1 saat 20 dakika sonunda mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul yarın teklerde çeyrek, çiftlerde ise yarı final mücadeleleriyle devam edecek.

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