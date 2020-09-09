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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

- Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, son 32 turunda Fransız Caroline Garcia'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 22:09:34 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da milli tenisçi Çağla Büyükakçay, son 32 turunda Fransız Caroline Garcia'ya 2-1 yenilerek elendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının üçüncü gününde Çağla Büyükakçay korta çıktı.

Dünya sıralamasında 186. basamakta yer alan Çağla, son 32 turunda Caroline Garcia ile karşı karşıya geldi.

Milli tenisçi, klasmanda 50. sırada bulunan rakibine karşı ilk seti 6-4 kaybetti. Çağla Büyükakçay, ikinci sette rakibine 6-0 üstünlük kurarak durumu 1-1'e getirdi. Caroline Garcia, çekişmeli geçen üçüncü ve son seti 7-5 kazanarak sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Caroline Garcia, son 16 turunda Çek tenisçi Tereza Martincova ile karşılaşacak.

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