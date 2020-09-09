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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

- Milli tenisçi Pemra Özgen, son 32 turunda Rus Margarita Gasparyan'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti - Başak Eraydın ile Eugenie Bouchard ikilisi, Naomi Broady-Erin Routliffe çiftine 2-0 mağlup olarak elendi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:56:29 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da milli tenisçi Pemra Özgen, son 32 turunda Rus Margarita Gasparyan'a 2-0 yenilerek elendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasına, üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

Turnuvaya "Wild card" ile katılan Pemra Özgen, dünya sıralamasında 117. basamakta bulunan Margarita Gasparyan ile karşılaştı.

Klasmanda 214. sırada yer alan Pemra Özgen, müsabakadan 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Teklerde akşam seansı maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Danka Kovinic (Karadağ), Patricia Maria Tig (Romanya) ve Tereza Martincova (Çekya) adlarını son 16 turuna yazdırdı.


- Çiftlerde Başak Eraydın elendi


Milli tenisçi Başak Eraydın, Kanadalı Eugenie Bouchard ile mücadele ettiği çiftler kategorisinde turnuvaya veda etti.

Son 16 turunda Naomi Broady (Büyük Britanya)-Erin Routliffe (Yeni Zelanda) çiftiyle karşılaşan Başak/Bouchard ikilisi, müsabakadan 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ayrıldı.

Organizasyonda akşam seansında oynanan müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayan Ellen Perez-Storm Sanders çifti de çeyrek finale yükseldi.

Öte yandan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da mücadele eden Türk tenisçiler, teklerde eleme ve son 32 turunda, çiftlerde de son 16 turunda turnuvadan elendi. Berfu Cengiz, Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ve Zeynep Sönmez teklerde, Ayla Aksu ile İpek Öz çiftlerde, Başak Eraydın ise teklerde ve çiftlerde yarıştığı organizasyona erken veda etti.

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