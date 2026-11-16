Team Petrol Ofisi Pilotu Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz, Üst Üste Üçüncü Kez Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu

Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın İstanbul›da düzenlenen sezon finalinin ardından üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu oldu. Team Petrol Ofisi adına mücadele eden 20 yaşındaki genç pilot, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı şampiyonluklara bir yenisini ekleyerek Türkiye rallisindeki başarısını sürdürdü.



Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıktı. İstanbul Otomobil Sporları Kulübü’nün (İSOK) 40. kuruluş yılında düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi, 13–15 Kasım tarihlerinde sezonun son şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. İstanbul’un toprak etaplarında gerçekleşen zorlu finalin ardından Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, 2026 sezonunu Türkiye Ralli Şampiyonu olarak tamamladı.





10 özel etaptan oluşan İstanbul Rallisi, sezonun son puanlarının dağıtıldığı kritik mücadeleye ev sahipliği yaptı. Sezon boyunca şampiyonluk için mücadele eden Kazaz, İstanbul’daki finalde birinci olarak, üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.



Türkiye’nin En Genç Ralli Şampiyonundan Yeni Bir Başarı

Motor sporlarıyla dört yaşında tanışan Kerem Kazaz, genç yaşına rağmen önemli başarılara imza attı. 2024 yılında Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu unvanını kazanan Red Bull sporcusu, 2025 yılında da şampiyonluğunu korudu. 2026 sezonunu da zirvede tamamlayan Kazaz, henüz 20 yaşında üç Türkiye Ralli Şampiyonluğu elde ederek kariyerine önemli bir başarı daha ekledi. Kerem, ayrıca üst üstü 3. kez Türkiye Ralli Şampiyonluğunu elde eden en genç sporcu olarak tarihe geçti.



Kerem Kazaz: “Her Sezon Zirvede Kalmak Daha Fazla Mücadele Gerektiriyor”

Şampiyonluğun ardından değerlendirmelerde bulunan Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, “Üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu olmak benim için gerçekten çok özel. Her sezon rekabet daha da artıyor ve zirvede kalmak için daha fazla mücadele etmeniz, sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu yıl da zorlu yarışlar geçirdik, takım olarak çok çalıştık ve sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başardık. Bu başarıda emeği olan tüm ekibime, her zaman yanımda olan Red Bull’a ve Petrol Ofisi’ne teşekkür ediyorum. Şimdi hedefim Türkiye’de kazandığım tecrübeyi uluslararası yarışlara taşımak ve ülkemi dünya rallisinde en iyi şekilde temsil etmek” dedi.





Kerem Kazaz’ın Hedefinde Dünya Rallisi Var

Türkiye’deki başarılarının yanı sıra uluslararası arenada da mücadele eden Kerem Kazaz, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) deneyim kazanmaya devam ediyor. Genç pilot, Türkiye’de elde ettiği başarıları uluslararası parkurlara taşıma hedefiyle kariyerini sürdürüyor.



