Team Novo Nordisk, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İçin Yeniden Parkurda

Novo Nordisk’in sponsor olduğu Team Novo Nordisk, profesyonel peloton’daki 14. sezonunda bir kez daha Türkiye yollarına çıktı. Takım, 26 Nisan 2026’da başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na üst üste 11. kez katılarak organizasyonla olan güçlü bağını sürdürüyor.

“Diyabet bizi tanımlamaz, bize güç verir” mottosuyla hareket eden ABD merkezli UCI ProTeam, sadece sportif başarıyı değil, diyabetle de dolu dolu bir yaşamın mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Takımın her bir sporcusu Tip 1 diyabetle yaşıyor ve yarış esnasında şeker seviyelerini anlık takip eden Sürekli Glukoz Monitörü (CGM) gibi en son teknolojileri kullanıyor.

Novo Nordisk Team sporcuları, hayallerine ulaşmak için diyabeti bir engel olarak görmeden yeteneklerinin peşinden azimle gitmenin mümkün olduğunu göstermeye devam ederken; tüm dünyada hızla artış gösteren diyabet konusunda toplumu doğru şekilde bilgilendirip aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor.

Andrea Peron (İtalya) Takımın en deneyimli isimlerinden biri olan 37 yaşındaki İtalyan sprinter, profesyonel kariyerinde 14. sezonunu geçiriyor. 16 yaşında Tip 1 diyabet teşhisi alan Peron, 2022’de GP Kranj galibiyeti ve çok sayıda ilk 10 derecesiyle takımın en istikrarlı liderlerinden biri. Türkiye Turu parkurlarını yakından tanıyan Peron, sprint etaplarının iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Sam Brand (Birleşik Krallık / Isle of Man) Kariyere triatlon ile başlayan ve 2018’de profesyonel bisiklete geçen Brand, takımın en güvenilir çok yönlü (all-rounder) sporcularından biri. 10 yaşında diyabet teşhisi konulan 34 yaşındaki sporcu, dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Kariyerinde Milan-Sanremo gibi prestijli yarışları tamamlamış olan Brand, takımın global elçilerinden biri olarak da tanınıyor.

Umberto Poli (İtalya) Verona doğumlu 29 yaşındaki Poli, 11 yıldır Team Novo Nordisk forması giyiyor. 16 yaşında teşhis alan İtalyan “rouleur”, özellikle kaçış gruplarındaki aktif rolüyle biliniyor. Daha önce Türkiye Turu’nda sergilediği performanslarla dikkat çeken Poli, yarışın en genç katılımcılarından biri olarak başladığı profesyonel kariyerinde bugün takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Filippo Ridolfo (İtalya) 24 yaşındaki Ridolfo, kaçış uzmanı ve tırmanışçı özellikleriyle dikkat çekiyor. 12 yaşında diyabet teşhisi alan sporcu, 2023 yılında Danimarka Turu’nda “en iyi genç sürücü” mayosunu taşımış ve GP Kranj’da ikinci olarak podyuma çıkmıştı. Türkiye yollarını seven Ridolfo, agresif yarış tarzıyla etap finallerinde sürpriz yapabilecek isimlerden.

Declan Irvine (Avustralya) Takımın Avustralyalı sprinteri Irvine, 12 yaşında teşhis almasına rağmen spordan asla kopmadı. Ciddi sakatlıkların ardından gösterdiği azimle bilinen 27 yaşındaki sporcu, hem yol hem de “gravel” yarışlarında başarılı sonuçlar alıyor. Takımın 2026 kadrosunda sprint finişleri için kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Antonio Polga (İtalya) “Azmin simgesi” olarak tanımlanan 27 yaşındaki tırmanışçı Polga, profesyonel takıma girmek için yıllarca mücadele etti ve sonunda başararak 2024’te kadroya dahil oldu. 15 yaşında teşhis alan ve aynı zamanda bir mühendis olan Polga, takımın en güvenilir “domestique” (yardımcı sürücü) isimlerinden biri olarak tırmanış etaplarında takım liderlerine destek verecek.

Jacopo Colladon (İtalya) Takımın en genç üyelerinden biri olan 23 yaşındaki tırmanışçı, 2025 yılında profesyonel kadroya yükseldi. 13 yaşında teşhis alan ve AS Roma bisiklet kulübü kökenli olan Colladon, Bulgaristan ve Gila turlarındaki performansıyla gelecek vaat ediyor. Aynı zamanda klasik gitar eğitimi alan genç sporcu, Türkiye’deki zorlu tırmanış etaplarında kendini göstermeye çalışacak.