Görenler Brezilya 'Yılan Adası' zannediyor: İlk kez görenleri hayretler içerisinde bırakıyor 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu! Yasak getirin! Çocuklarda Noodle hipertansiyon yapıyor, gizli tehlike! Hemen çöpe atın... Uzmanlar uyardı Baharın ilk tadı tezgâhta: Çağla kapış kapış Altın piyasasında dev revizyon! Morgan Stanley yüzde 10'luk rakamı paylaştı 1 damlası bile mantarın kökünü kurutuyor! Suda bekletin! Herkesi şaşırtan çare... Tam bir mucize gibi! Diyarbakır'da tezgâhlara indi! Çok ama çok şaşıracaksınız 1 damlası bile çok değerli: Suda yüzde 70 tasarruf formülü
Spor
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu!
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın – Marmaris etabını Team Flanderrs-Baloise takımından Tom Crabbe 3.35.33 ile kazandı. Böylece Crabbe üst üste ikinci zaferini elde etmiş oldu.

Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu!

TUR'da yarın genel klasman birinciliğini etkileyecek kraliçe etabı olarak adlandırılan 133.7 kilometrelik Marmaris – Kıran tırmanışı koşulacak. Turkuaz mayoyu Team Flanders- Baloise takımından Tom Crabbe giyecek.

Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu!

Emrah Savcı Marmaris'ten bildiriyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın – Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 ile kazanıp üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etapta da kazanmış ve böylece Türkiye Turu'nun 2007 senesinden beri en genç etap galibi olmuştu. Marmaris'teki finişte Alpecin-Premier Tech takımından Sente Sentjens, üçüncü ise Burgos Burpellet BH takımından Meksikalı César Macías oldu. TUR’DA İLK KEZ AYDIN'DAN START VERİLDİ Çeşme – Selçuk etabında tekerlek farkıyla dördüncü olan Ramazan Yılmaz'ın bu başarısı Türk Takımları arasında büyük sükse ve moral oldu. 21 yaşındaki Ramazan Yılmaz, Brüksel'de katıldığı pist yarışından sonra ayağının tozuyla Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na gelerek pedal basmaya başladı. Ramazan'ın bu sonucu alması 2018'de Marmaris finişinde Ahmet Örken'in 5. oluşundan bu yana en iyi sonuç olarak gösterildi. 157 bisikletçi yarış tarihinde ilk kez Aydın'dan start aldı. Bu yıl Marmaris 28'inci kez TUR rotasında yer alarak erişilmesi kolay olmayan bir finiş etabına daha ev sahipliği yaptı.

Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu!

NASIL UNUTULUR BU İSİMLER? Andre Griepel, Sam Bennet ve Jasper Philipsen gibi dünyanın en iyi sprinterleri Marmaris'e birinci girmiş ve akıllarda unutulmayacak zaferler kazanmıştı. TURKUAZ MAYOYU CRABBE GİYDİ VE YARIŞ BAŞLADI Uğur Kolsuz (Aydın Vali Yardımcısı), Celal Tekin (Aydın Cumhuriyet Başsavcısı), Satılmış Karakaya (Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Emin Müftüoğlu (Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı), Metin Cengiz (Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı), Mehmet Sedat Fırat (Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri) damalı bayrağın sallanması sırasında hazır bulundular. 12.46'da gerçek start öncesi Çeşme – Selçuk etabının birincisi olan Tom Crabbe'nin Turkuaz mayoyu giymesinden sonra pedallar dönmeye başladı. BEYAZ MAYOYU KAAN TAŞIYOR Etabın bir başka keyifli anı ise Spor-Toto takımdan Kaan Özkalbim'in Türkiye Güzellikleri olarak adlandırılan Türkiye Güzellikleri mayosunu (Beyaz) taşımasıydı. 5.kilometrede ilk kaçış gerçekleşti. Sprint mayosunu (Yeşil) Simon Dehairs, Dağların Kralı mayosunu (Kırmızı) Michal Pomorski taşıyor. 10 kilometre katedilirken peloton, kaçış grubunu yakaladı. ÜÇLÜ BİR KAÇIŞ GRUBU ATAKTA Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Çiçek ile Jelle Vermote ani bir atakla öne çıktı. İstanbul takımından Yunus Yılmaz'da bu atağa katıldı ancak peloton onu yakaladı. 20. kilometre geçilirken bu ikili de pelotona yakalandı. 25'inci kilometre toplu geçildi. YARIŞ HAREKETLENİYOR Tomas Barta (İstanbul Takımı), Ali İhsan Egin, Muhammed Erkan, Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor), Feritcan Şamlı, Kaan Özkalbim (Spor Toto), Michal Pomorski (ATT), Axandre Van Petegem (Tarletto) ilk kez ciddi bir kaçış grubu oluşturdular. TARAKÇI BİRİNCİ GEÇTİ 34. kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle; 1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor), 2- Michal Pomorski (ATT), 3- Kaan Özkalbim (Spor Toto). Prim kapısı geçildikten sonra kaçış grubunun pelotonla olan zaman farkı 1 dakika 40 saniye olarak ölçüldü. Etapta 1 saat geride kalırken güneşli havaya rağmen ortalama hız 44.7 kilometre olarak verildi. Peloton biraz yavaşlayıp, kaçış grubu tempo yapınca yeni zaman farkı 2 dakika 15 saniye olarak anonslandı. Bu zaman farkı 66'ncı kilometre geride kalırken ölçüldü. Etabın 2 saatlik dilimi geride kalırken sıcak havanın etkisiyle ortalama hız 41.5 kilometreye düştü. TIRMANIŞ PRİMİNİ YİNE POMORSKI'NİN Etabın 100'üncü kilometresi geçilirken 3. kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geride kaldı. İkinci etapta da başarısını sürdüren Michal Pomorski (ATT) kapıyı birinci geçti ve yarın koşulacak Dağların Kralı mayosunu (Kırmızı) giymeyi garantiledi. İkinciliği Axandre Van Petegem (Tarteletto) aldı. Üçüncülüğü Ali İhsan Egin (Konya Büyükşehir Belediyespor) elde etti.

Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu!

SPRİNT PRİMİ FERİTCAN ŞAMLI'NIN Etabın son prim kapısı finişe 30 kilometre kala geçildi. Spor Toto takımından Feritcan Samlı, kapıyı ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Michal Pomorski (ATT), üçüncülüğü de Axandre Van Petegem (Tarteletto) elde etti. Kaçış grubu ile peloton arasındaki amansız çekişmenin zaman farkı az da olsa sürüdüğü gözlendi. Kapı geçildikten sonra peloton öndeki grubu yakaladı ve bisikletçiler toplu halde finişe pedal basmaya başladı. Tom Crabbe yine son metrelerde müthiş bir atak yapıp finişe birinci girdi. Crabbe yarınki Marmaris-Kıran tırmanış etabında Turkuaz mayoyu giyecek. Tom Crabbe, Marmaris'teki zaferi ile kariyerinin dördüncü profesyonel galibiyeti elde etti. Ayrıca 2024'te Tobias Lund Andresen'den beri ilk kez bir bisikletçi, üst üste iki Türkiye Turu etabını kazanmış oldu. MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Tom Crabbe’ye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi. Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe’ye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi. Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Michael Pomorski’ye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından takdim edildi. TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michal Pomorski’ye, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi. GÖZLER KRALİÇE ETAPTA Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gününde Marmaris – Kıran arasında 133.7 kilometrelik tırmanış etabı koşulacak. Sprinterlerin pek hoşlanmadığı, ancak tırmanış sporcuların klasını ve dayanıklılığını ortaya koyacak bu kraliçe etabını kazanan sporcu, Genel Klasman birinciliği yolunda önemli bir zafer elde etmiş olacak.

Muş'ta deprem
Gündem

Muş'ta deprem

Muş'un Bulanık ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını K..
Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!
Spor

Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!

İsrail siyasetinde taşları yerinden oynatacak tarihi bir hamle geldi. Daha önce koalisyon ortağı olan eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Ya..
Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor
Gündem

Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor

Beykoz’da Kılıçlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi...
İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!
Dünya

İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!

İki çiftçi arasında başlayan su kuyusu kavgası, köylüler ve çobanların da karıştığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çad’da meydana gelen feci ola..
Çiftçinin yeni gözdesi! Bir kez ekilip 15 yıl hasat ediliyor: Her dönümden 75 bin lira kazandırıyor
Tarım

Çiftçinin yeni gözdesi! Bir kez ekilip 15 yıl hasat ediliyor: Her dönümden 75 bin lira kazandırıyor

Türk çiftçisinin yeni gözdesi olan bu tarım ürünü bir kez ekiliyor 15 yıl kesintisiz hasat ediliyor üstelik dekar başına 75 bin TL kâr bırak..
