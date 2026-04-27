61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu!

NASIL UNUTULUR BU İSİMLER? Andre Griepel, Sam Bennet ve Jasper Philipsen gibi dünyanın en iyi sprinterleri Marmaris'e birinci girmiş ve akıllarda unutulmayacak zaferler kazanmıştı. TURKUAZ MAYOYU CRABBE GİYDİ VE YARIŞ BAŞLADI Uğur Kolsuz (Aydın Vali Yardımcısı), Celal Tekin (Aydın Cumhuriyet Başsavcısı), Satılmış Karakaya (Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Emin Müftüoğlu (Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı), Metin Cengiz (Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı), Mehmet Sedat Fırat (Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri) damalı bayrağın sallanması sırasında hazır bulundular. 12.46'da gerçek start öncesi Çeşme – Selçuk etabının birincisi olan Tom Crabbe'nin Turkuaz mayoyu giymesinden sonra pedallar dönmeye başladı. BEYAZ MAYOYU KAAN TAŞIYOR Etabın bir başka keyifli anı ise Spor-Toto takımdan Kaan Özkalbim'in Türkiye Güzellikleri olarak adlandırılan Türkiye Güzellikleri mayosunu (Beyaz) taşımasıydı. 5.kilometrede ilk kaçış gerçekleşti. Sprint mayosunu (Yeşil) Simon Dehairs, Dağların Kralı mayosunu (Kırmızı) Michal Pomorski taşıyor. 10 kilometre katedilirken peloton, kaçış grubunu yakaladı. ÜÇLÜ BİR KAÇIŞ GRUBU ATAKTA Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Çiçek ile Jelle Vermote ani bir atakla öne çıktı. İstanbul takımından Yunus Yılmaz'da bu atağa katıldı ancak peloton onu yakaladı. 20. kilometre geçilirken bu ikili de pelotona yakalandı. 25'inci kilometre toplu geçildi. YARIŞ HAREKETLENİYOR Tomas Barta (İstanbul Takımı), Ali İhsan Egin, Muhammed Erkan, Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor), Feritcan Şamlı, Kaan Özkalbim (Spor Toto), Michal Pomorski (ATT), Axandre Van Petegem (Tarletto) ilk kez ciddi bir kaçış grubu oluşturdular. TARAKÇI BİRİNCİ GEÇTİ 34. kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle; 1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor), 2- Michal Pomorski (ATT), 3- Kaan Özkalbim (Spor Toto). Prim kapısı geçildikten sonra kaçış grubunun pelotonla olan zaman farkı 1 dakika 40 saniye olarak ölçüldü. Etapta 1 saat geride kalırken güneşli havaya rağmen ortalama hız 44.7 kilometre olarak verildi. Peloton biraz yavaşlayıp, kaçış grubu tempo yapınca yeni zaman farkı 2 dakika 15 saniye olarak anonslandı. Bu zaman farkı 66'ncı kilometre geride kalırken ölçüldü. Etabın 2 saatlik dilimi geride kalırken sıcak havanın etkisiyle ortalama hız 41.5 kilometreye düştü. TIRMANIŞ PRİMİNİ YİNE POMORSKI'NİN Etabın 100'üncü kilometresi geçilirken 3. kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geride kaldı. İkinci etapta da başarısını sürdüren Michal Pomorski (ATT) kapıyı birinci geçti ve yarın koşulacak Dağların Kralı mayosunu (Kırmızı) giymeyi garantiledi. İkinciliği Axandre Van Petegem (Tarteletto) aldı. Üçüncülüğü Ali İhsan Egin (Konya Büyükşehir Belediyespor) elde etti.