  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Basın özgürlüğüne Axel Springer darbesi: "Ya İsrail'i destekle ya istifa et!" İranlı Yahudiler bakın ne yaptı! Müzakereler Pakistan'da tıkandı! ABD'nin "Aşırı talepleri" süreci zorlaştırıyor Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği saldırısının yeni görüntüleri yayınlandı 1 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 1 Mayıs 2006: Ali Oğuz'un vefatı (Avukat, siyasetçi) Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı! Okul saldırıları için harekete geçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı İşgalci Yahudiler kışkırtmaya devam ediyor! Camiye paçavra astılar TCMB'den döviz hamlesi!
Gündem
Gündem

'Alem videosu montaj' iddiası boşa çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Alem videosu montaj' iddiası boşa çıktı

12 Nisan 2024 tarihinde Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattında 1 kişinin öldüğü, yedi kişinin yaralandığı facia esnasında Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile Hazım Giray’ın lüks yatında içkili eğlenceye katıldıkları ortaya çıkan Ali Mahir Başarır’ın “montaj” iddiası çöktü.

HABER MERKEZİ

Başarır’ın görüntüler için dile getirdiği “video ile oynanmış” iddiasını AFAD kayıtları yalanladı. Başarır’ın görüntülerin “devlet içindeki derin yapı” tarafından sızdırıldığını ve “video ile oynanmış” olduğu yalanına sarılırken, AFAD’ın açıkladığı veriler ortada kumpas olmadığını, CHP’lilerin felakete rağmen denize açıldığını gözler önüne serdi. AFAD kayıtlarına göre Antalya’da teleferik kazası saat 17.28’de meydana geldi ve kurtarma çalışmaları 22,5 saat sürdü.

SIZDIRMA İÇERİDEN Mİ?

 

Kaza Antalya’da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olduğu ve söz konusu koya ulaşmak en az 5-6 saat sürdüğü aktarıldı. Bu kritik saatlerde kriz yönetimi yürütüldüğü ifade edilirken, tekne görüntülerinin zamanlaması kamuoyunda ciddi bir çelişki algısı oluşturdu. Görüntülerdeki rahat atmosfer, facianın ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo olarak yorumlandı. Ali Mahir Başarır’ın teleferik faciasının yaşandığı geceye ait tekne görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamalar, yalnızca kamuoyunda değil, parti içinde de çok yönlü bir krize yol açtı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın, Başarır’a sert tepki gösterdiği kulislerde açıkça konuşulurken “görüntüler nasıl sızdı?” sorusu CHP içinde güven bunalımını tetikledi. Akit’in edindiği bilgilere göre, Özel ve Ağbaba’nın görüntüler nedeniyle Başarır’a sert tepki gösterdiği belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Zerre utanma yok, çatlamış diyeceğim ama olmayan damar nasıl çatlasın....

hasel

Bunlarda sıkılma olmaz.Zaten,CHP,ALEM partisi olduğunun resmi ilanıdır.ALAEM ÇOK,Hırsızlık çok,kendilerine göre,hak-hukuk-adalet var.Sahte,EMEK,HAK,HUKUK,ADALET ile milleti yıllardır UYUTUYORLAR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23