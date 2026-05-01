‘Alem videosu montaj’ iddiası boşa çıktı

Başarır’ın görüntüler için dile getirdiği “video ile oynanmış” iddiasını AFAD kayıtları yalanladı. Başarır’ın görüntülerin “devlet içindeki derin yapı” tarafından sızdırıldığını ve “video ile oynanmış” olduğu yalanına sarılırken, AFAD’ın açıkladığı veriler ortada kumpas olmadığını, CHP’lilerin felakete rağmen denize açıldığını gözler önüne serdi. AFAD kayıtlarına göre Antalya’da teleferik kazası saat 17.28’de meydana geldi ve kurtarma çalışmaları 22,5 saat sürdü.

SIZDIRMA İÇERİDEN Mİ?

Kaza Antalya’da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olduğu ve söz konusu koya ulaşmak en az 5-6 saat sürdüğü aktarıldı. Bu kritik saatlerde kriz yönetimi yürütüldüğü ifade edilirken, tekne görüntülerinin zamanlaması kamuoyunda ciddi bir çelişki algısı oluşturdu. Görüntülerdeki rahat atmosfer, facianın ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo olarak yorumlandı. Ali Mahir Başarır’ın teleferik faciasının yaşandığı geceye ait tekne görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamalar, yalnızca kamuoyunda değil, parti içinde de çok yönlü bir krize yol açtı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın, Başarır’a sert tepki gösterdiği kulislerde açıkça konuşulurken “görüntüler nasıl sızdı?” sorusu CHP içinde güven bunalımını tetikledi. Akit’in edindiği bilgilere göre, Özel ve Ağbaba’nın görüntüler nedeniyle Başarır’a sert tepki gösterdiği belirtildi.