Korkulan olmasın aman ha! İştahsız çocuk var mıdır? Birer birer kaşıklar, çatallar devriliyor...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İştahsız çocuk var mıdır sorusu uzmanlar eşliğinde verilen bilgilerle aydınlığa kavuşuyor.

Gün boyu birkaç lokmayla yetinen çocuklarda asıl belirleyici, ne kadar yedikleri değil gelişim seyri. Uzmanlara göre bu tablo her zaman bir sorun anlamına gelmiyor.

Bazı çocuklar gün boyunca neredeyse yok denecek kadar az yer, ana öğünlerde ise birkaç lokmayla yetinir. Bu durum ailelerde çoğu zaman "yetersiz beslenme" kaygısını tetikler.

Oysa çocuk sağlığı ve beslenme uzmanlarına göre önemli olan yalnızca tüketilen miktar değil; çocuğun büyüme hızı, enerji düzeyi ve genel gelişiminin bu beslenmeye nasıl karşılık verdiğidir.

Çocuklarda iştah; büyüme hızı, hareketlilik ve metabolizmaya göre değişir. Özellikle büyümenin yavaşladığı dönemlerde iştahın düşmesi beklenen bir durumdur. Enerjik olan, kendi büyüme eğrisinde ilerleyen ve genel sağlık durumu iyi olan çocuklarda bu tablo çoğu zaman normal kabul edilir.

Yemek yememe davranışının arkasında çoğu zaman iştahsızlıktan çok, yemekle kurulan ilişki vardır. Sürekli hatırlatma, zorla yedirme ya da ödül-ceza dengesiyle kurulan sofralar çocuğun doğal açlık ve tokluk sinyallerini bastırır. Bu durum zamanla yemeğe karşı direnci artırır ve süreç bir güç mücadelesine dönüşebilir.

Her çocuğun enerji ihtiyacı aynı değildir. Daha az hareket eden ya da daha yavaş metabolizmaya sahip çocuklar küçük porsiyonlarla doyabilir. Gün içinde tüketilen süt, meyve ya da atıştırmalıklar da toplam enerji alımını etkilediği için ana öğünde az yemek tek başına yetersizlik göstergesi olarak değerlendirilmez.

Az yemek tek başına eksiklik anlamına gelmez; belirleyici olan çeşitliliktir. Farklı besin gruplarından az da olsa tüketen çocuklar genellikle temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak beslenmenin tek tipe kayması durumunda zamanla vitamin ve mineral eksikliği riski artabilir. Bazı durumlarda tabloyu daha dikkatli değerlendirmek gerekir. Büyüme hızında belirgin bir yavaşlama olması, çocuğun sürekli halsiz görünmesi, dikkat çeken solgunluk ya da yemek reddinin giderek artması, profesyonel destek ihtiyacına işaret edebilir. Bu noktada çocuk doktoru ve gerekirse beslenme uzmanı sürece dahil edilmelidir.

Yemek süreci bir mücadeleye dönüştüğünde sorun derinleşir. Daha sağlıklı bir yaklaşım için düzenli öğün sunmak, aileyle birlikte sofraya oturmak ve çocuğa zorlamadan seçenekler sunmak önem taşır. Açlık hissine alan tanımak ise bu sürecin en kritik parçalarından biridir. Sağlıklı bir çocuk, ihtiyaç duyduğunda yemeyi tamamen reddetmez.

Darısı bütün İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşların başına! Jessica Bêcher’in artık Türkiye’ye girişi yasak!
Gündem

Darısı bütün İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşların başına! Jessica Bêcher’in artık Türkiye’ye girişi yasak!

Türk vatandaşı olup terör devleti İsrail ordusuna katılanların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik kamuoyu talepleri yerine getirilmeye baş..
Hukuk tanımaz zihniyet yine sahnede! 'Eğer isteğimiz yapılmazsa bu savaş ilanıdır' diyerek meydan okudular
Gündem

Hukuk tanımaz zihniyet yine sahnede! 'Eğer isteğimiz yapılmazsa bu savaş ilanıdır' diyerek meydan okudular

CHP'li tutuklu siyasetçi Aykut Erdoğdu’nun eşi Avukat Tuba Torun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adeta bir "kaos" çağrısına imza ..
Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Gündem

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yar..
"İzmir’in dağlarında çiçekler açar" CHP’de çözüm bu kadar basit!
Sosyal Medya

“İzmir’in dağlarında çiçekler açar” CHP’de çözüm bu kadar basit!

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran ve "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler, aslında CHP’li belediyelerin yönetim beceriks..
Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!
Sosyal Medya

Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Onay Şahin, bölgedeki mezarlık geleneğine dair yaptığı manidar paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu...
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
