Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!
Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Sınav hazırlık sürecinde ailelerin mutlaka dikkat etmesi gereken bir sağlık kurallar bütünü için de ciddi uyarılar geldi.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Sınav hazırlık sürecinde dikkat artırma vaadiyle kullanılan ürünler, doğru tedavinin önüne geçebiliyor. Ailelerin bilinçsiz yönlendirmeleri çocukların sağlığını riske atıyor.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Türkiye’de milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyen LGS ve YKS sürecinde artan stres ve başarı baskısı, öğrenci ve aileleri "kısa yoldan çözüm" arayışına itiyor. Son dönemde özellikle dikkat ve odaklanmayı artırdığı iddia edilen bazı ilaçların, hekim kontrolü olmadan kullanılması ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Cansu Gerçek, kamuoyunda "zihin açıcı" olarak bilinen ürünlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Dr. Gerçek, bu ürünlerden biri olan sitikolin; beyin hücre zarının yapısında yer alan fosfolipitlerin sentezine katılan, nörolojik süreçlerde rol oynayan bir madde oldğunu belirterek, "Sitikolin, çocuk ve ergen psikiyatrisinde bazı seçilmiş vakalarda destekleyici amaçla kullanılabilir. Ancak hiçbir şekilde temel tedavinin yerine geçmez. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda birinci basamak tedavi, bilimsel etkinliği kanıtlanmış stimülan ilaçlardır.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir; yalnızca gerekli görüldüğünde ek destek olarak değerlendirilebilir. Kkontrolsüz kullanımın en büyük tehlikesi, çocukların doğru tanı ve tedaviye ulaşmasının gecikmesi ve farklı sağlık sorunlarına yol açabilme riski.

Çünkü her dikkat sorunu aynı nedene dayanmayabilir. Her dikkat sorunu DEHB değildir.

Çünkü her dikkat sorunu aynı nedene dayanmayabilir. Her dikkat sorunu DEHB değildir.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Bu nedenle hekime danışmadan yapılan her müdahale, asıl sorunun gözden kaçmasına neden olabileceği gibi farklı sağlık sorunlarına da yol açabilir" dedi.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Dr. Cansu Gerçek özellikle sosyal medya ve kulaktan dolma bilgilerle yapılan yönlendirmelerin ciddi risk taşıdığını belirterek, "Hekim önerisi olmadan ilaç kullanmayın, arkadaş tavsiyesi ile ilaca başlamayın ve gelişme çağındaki çocukların akademik başarısı için kimyasal destek arayışına girmeyin.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Sitikolin gibi maddeler, doğru hastada ve doğru endikasyonla kullanıldığında fayda sağlayabilecek nörobiyolojik ajanlar arasında yer alıyor.

Foto - Sitikolin bu tedavilere alternatif değildir: Sınav döneminde kontrolsüz ilaca dikkat!

Ancak bu durum, onların "herkes için uygun" olduğu anlamına gelmiyor. Gelişigüzel ‘zihin açıcı’ kullanımı doğru değildir. Kalıcı başarı, doğru tanı, uygun tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla mümkündür" dedi.

