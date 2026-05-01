Leyla, kime küfür ettin?

Yahya Efendi Dergahına ilişkin yağmayla gündeme gelen Kızıl Soros destekçisi Yahudi iş insanı İshak Alaton’un kızı Leyla Alaton’un bir rezaleti daha patlak verdi. Alaton’un mahkemelik olduğu iş adamı Ahmet Özcan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren beyanında, Alaton ve Alarko Holding yönetimine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Özcan, Leyla Alaton’un, devlet büyüklerine yönelik iğrenç bir dil kullandığı, Soros’un kurduğu Açık Toplum Vakfı bağlantısını unutturarak teşvik aldığını söyledi.

“HAMAM BÖCEĞİ” DEDİ

Özcan, mahkemeye sunduğu ifadede, Alaton ailesiyle yıllara dayanan ticari ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, şunları anlattı:

“Eylül 2014’te Alaton ailesi ile yollarımız kesiştiğinde onlardan şahsen daha zengindim: Batık, her şeyini kaybetmiş, akşam gidip uyudukları evlerini bile bankalara kaptırmış, kişisel olarak iflas etmiş. Alarko hisseleri dahil tüm varlıklarını satsalar dahi eksi 200 milyon dolar banka borcuyla baş başa kalmış Alaton ailesi, yurtdışına kaçmaya çalışan bir aile iken, 10 yıl emek verip bankaların elinden tüm şahsi servetlerini ve Alarko hisselerini kurtardıktan sonra başıma gelen tam olarak şu ki: Gözü açılan kör, ilk önce bastonunu kırıp atarmış. Ticari anlaşmazlık nedeniyle çeşitli tehditlere maruz kaldım. Son 2 yıldır sistematik biçimde hedef alınıyorum. Süper teşvik ve banka süreçlerine destek alabilmek için randevular ayarlayıp, birebir görüşmeler sağladığım ancak bizzat arkalarından küfrettiği devlet büyüklerimizden ve kıyafetini, giyimini hamamböceğine benzettiği, tiksinerek konuştuğunu aslında hiç görüşmek istemediğini söylediği hanımefendiden, aramızdaki ticari anlaşmazlık için defalarca ağlayarak yardım istedi, mektuplar yazdı, amacına da ulaştı maalesef ki ağlayana acımak aldanmak çok insani.

TEŞVİKİN ÜZERİNE YATIYORLAR

Son gelinen noktada, yaptıkları kamuoyu gösterisi ve perdeleme bittiyse, tüm mal varlıklarını ve Alarko hisselerini bu devlete ve bu millete borçlu olduklarını hatırlatarak, esas konulardan olan 20 milyon doları aşkın miktarda yararlandıkları süper teşvik karşılığı yatırımları bir an evvel yapmakla mükellef olduklarını belirtmek isterim. Tüm mal varlıkları daha 2 sene öncesine kadar, Alarko hisselerinin tamamı dahil, haraç mezat satılacak ama yine de borç içinde kalıp yok olup gideceklerdi. Üzerlerindeki sorumluluk ve yükümlülüklerden kaçmak için kamuoyunu, hukuk sistemini ve devlet büyüklerini yanıltmalarına artık bir son vermek gerekiyordu.”