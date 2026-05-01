Tahran'da panik anları! Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi!
İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
AA muhabiri, yerel saat ile 23.30'da Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve buna bağlı olarak düşük yoğunlukta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin, hava sahasında tespit edilen küçük hava araçları ile gözetleme İHA'larına karşı aktif hale getirildiğini duyurdu.