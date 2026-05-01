Depremden sonra umut: Destekle kurulan yuva, bebekle büyüdü
IHA Giriş Tarihi:

Depremden sonra umut: Destekle kurulan yuva, bebekle büyüdü

Gaziantep’te “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” sayesinde hayatlarını birleştiren Ömer ve Berivan Özkan çifti, dünyaya gelen bebekleri Sema ile mutluluklarını taçlandırdı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği il ve ilçelerde hayata geçirilen ve evlenecek gençlere büyük bir imkan sağlayan proje kapsamında evlilik kredisiyle yuva kuran çiftler, yeni yuvalarında bebeklerini kucağına almaya başladı. Deprem sürecinden sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı sürecinde de yuva kurma hayallerini bir süre erteleyen Özkan çifti, deprem nedeniyle hem manevi hem de maddi yönden kayıplar yaşadı. Çift, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile Gençlik Fonu"na başvurma kararı aldı.

Depremlere Adıyaman'da yakalanan, evleri yıkılan ve yakınlarından da birçok kişiyi kaybeden Berivan Özkan, deprem bölgesinde yaşadığı ve belirlenen kriterleri taşıdığı için başvurusu kabul edildi. Evlilik hazırlıklarına başlayan ve düğün tarihini netleştirmek için evlilik kredisini bekleyen çift, başvuru onayının ardından evlilik öncesi eğitimlerini tamamladıktan sonra 6 Haziran 2024'te evlendi. Özkan çifti, Türkiye geneli uygulanan ve deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen projeden ilk faydalanan çiftlerden oldu. Aile ve Gençlik Fonu ile 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira sıfır faizli kredi alarak yuvalarını kuran çiftin 5 ay önce bir kız çocukları oldu.

BİR YUVAMIZ VAR VE BİR KIZ ÇOCUĞU SAHİBİYİM: Evlilik kredisinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirten Ömer Özkan, "Depremden sonra bir evlilik gerçekleştirdim. Evlilik kredisi eşime çıktı. Eşim deprem bölgesi olan Adıyaman'da yaşıyordu. Eşim şahsına çıkan krediyi kendisi için kullanmak istemedi. Krediyi evliliğimiz için kullanmak istedi. Devletimizin böyle bir destek vermesi gençler için çok önemliydi. Çünkü gençlerimizin çoğu evlilik yapmaya korkuyor. Özellikle maddi konuda korku var. Devletimizin bu desteği sayesinde gençler evlenebiliyor. Devletimize verdiği bu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tür desteklerle gençlerimizin önünü açıyor. Gençlerimiz korku içinde olmasın. Devletimiz arkamızda ve bize her zaman desteklerini sağlıyor. Eğer devletimiz bu desteği sağlamasaydı, belki evliliğimiz uzayabilirdi. Bu destekle evliliğimi yaptım. Şu an çok mutluyuz. Bir yuvamız var ve bir kız çocuğu sahibiyim" dedi.

MUTLU BİR YUVAMIZ VAR: Kredi sayesinde hem yuvasını kurduğunu hem de kızını kucağına aldığını belirten Berivan Özkan ise, "Depremde bizim evimiz yıkıldı. Biz de kendi köyümüze gitmek zorunda kaldık. 6 ay sonra da nişanımız oldu. Ondan sonra kredi için başvuru yaptık. Kredi desteği bizim için çok güzel oldu ve bize çok faydası oldu. İhtiyaçlarımızı karşılayabildik. Sonra nikahımız oldu. Kredi çıktı. Düğünümüzü yaptık, eğitimlere gittik ve eğitimlerimiz tamamlandı. Bir kız çocuğumuz oldu. Çocuğumuzla birlikte yaşıyoruz. Mutlu bir yuvamız var. Gençlerimiz de bu destekten faydalanabilirler. Çünkü kredi az bir miktar gibi gözüküyor. Ama desteği aldıktan sonra az bir miktar gözüken paranın bize çok faydası oldu" şeklinde konuştu. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin Gaziantep'te yoğun ilgi gördüğünü belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de, proje kapsamında 9 bin 387 başvuru alındığını ve bu çiftlerden yaklaşık 3 bin kişinin kredilerini teslim aldığını bildirdi. Zeybek, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve bakanımızın öncülüğünde, ilk başta deprem illerinde başlayan, daha sonra 2025 yılında ‘Aile Yılı' kapsamında tüm illere yaygınlaştırılan proje kapsamında birçok gencimiz evliliğini gerçekleştirdi, birçoğu da çok şükür çocuk sahibi oldu. Gaziantep'te yaklaşık 3 bin çiftimiz evlilik kredisinden faydalandı. Bu gençlerimizden 354 çiftin çocuğu dünyaya geldi. Gençlerimizin hem evlenmeleri hem de çocuklarının olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Evlilik kredisi başvurusu için çiftlerimizi bizlerden bilgi almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

