Depremden sonra umut: Destekle kurulan yuva, bebekle büyüdü

MUTLU BİR YUVAMIZ VAR: Kredi sayesinde hem yuvasını kurduğunu hem de kızını kucağına aldığını belirten Berivan Özkan ise, "Depremde bizim evimiz yıkıldı. Biz de kendi köyümüze gitmek zorunda kaldık. 6 ay sonra da nişanımız oldu. Ondan sonra kredi için başvuru yaptık. Kredi desteği bizim için çok güzel oldu ve bize çok faydası oldu. İhtiyaçlarımızı karşılayabildik. Sonra nikahımız oldu. Kredi çıktı. Düğünümüzü yaptık, eğitimlere gittik ve eğitimlerimiz tamamlandı. Bir kız çocuğumuz oldu. Çocuğumuzla birlikte yaşıyoruz. Mutlu bir yuvamız var. Gençlerimiz de bu destekten faydalanabilirler. Çünkü kredi az bir miktar gibi gözüküyor. Ama desteği aldıktan sonra az bir miktar gözüken paranın bize çok faydası oldu" şeklinde konuştu. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin Gaziantep'te yoğun ilgi gördüğünü belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de, proje kapsamında 9 bin 387 başvuru alındığını ve bu çiftlerden yaklaşık 3 bin kişinin kredilerini teslim aldığını bildirdi. Zeybek, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve bakanımızın öncülüğünde, ilk başta deprem illerinde başlayan, daha sonra 2025 yılında ‘Aile Yılı' kapsamında tüm illere yaygınlaştırılan proje kapsamında birçok gencimiz evliliğini gerçekleştirdi, birçoğu da çok şükür çocuk sahibi oldu. Gaziantep'te yaklaşık 3 bin çiftimiz evlilik kredisinden faydalandı. Bu gençlerimizden 354 çiftin çocuğu dünyaya geldi. Gençlerimizin hem evlenmeleri hem de çocuklarının olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Evlilik kredisi başvurusu için çiftlerimizi bizlerden bilgi almaya davet ediyoruz" diye konuştu.