İşgalciler 21 tekneyi gasbetti! Katil eceline susadı

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, soykırımcı İsrail donanması tarafından Yunanistan yakınlarında saldırıda bulunuldu.

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010’da uluslararası sularda saldırarak 10 gönüllüyü şehit eden İsrail, cezasız kaldıkça korsan saldırılarını giderek artırıyor.

Geçen yıl 4 Mayıs’ta Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı gemiye Malta açıklarında saldıran, Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında durdurup el koyarak gönüllüleri İsrail’e götürerek gözaltına alan siyonist terör devleti, kendi karasularına bin kilometre mesafedeki Sumud Filosu’na müdahale ederek gemi iyice azıya aldığını gösterdi.

DOKUNULMAZLIK ŞIMARTIYOR

Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adasının batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail’e ait savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alınarak saldırıya uğradı. Saldırıda 20 Türk gönüllünün alıkonulduğu bildirildi. Akdeniz’in ortasında gerçekleştirilen barbar saldırıya Akit aracılığıyla sert tepki gösteren uzmanlar, insanlık düşmanı İsrail’in kendi karasularından 1000 kilometre uzakta, Akdeniz’in ortasındaki uluslararası sularda saldırılarını tekrarladığına dikkat çekerek, buna Gazze’de, Lübnan’da, Suriye’de, İran’da gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların cezasız kalmasının neden olduğunu ifade ettiler.

TERÖR DEVLETİ DURDURULMALI

Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, tepkisini şöyle dile getirdi: “Filoya gece yarısı it sürüsü gibi yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Adına İsrail denen terör devleti durdurulmalıdır. Bu skandal ve hukuk dışı saldırı siyonistlerin nasıl bir anlayışta olduklarını ortaya koymaktadır. İnsani yardım taşıyan teknelere korsanlıkla müdahale etmek, barbarlıktır. Netenyahu ve avanesi Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları doğrultusunda tutuklanmalı ve hesap vermelidir. Bugün Akdeniz’de kuşatılan sadece bir filo değil; insanlığın vicdanıdır. Siyonist işgal rejimi ve ona yol verenler şunu iyi bilsin: Siz ablukayı büyüttükçe, dünya uyanıyor. Bu kararlılığın adıdır. Özgürlük filoları durdurulamaz. Durdurulsa bile geri dönmez. Her engel, sonraki dalgayı büyütür. Ve o dalga bir gün mutlaka kıyıya vurur. Silah yüklü gemilerinizi, vicdan yüklü teknelerimiz yenecektir. Gazze; insanlık vicdanının kalbi, Telaviv ise kötülüğün merkezidir.”

MAVİ MARMARA DERS OLMADI

Mavi Marmara Davası avukatlarından Cüneyt Toraman da şunları söyledi: “İsrail Mavi Marmara’ya ne yaptıysa, Sumud Filosu’na da aynısını yaptı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde, İsrail kara, hava, deniz kuvvetleri komutanları ve istihbarat başkanı aleyhinde kamu davası açıldı. Bu dava halen Yargıtay’da olup, düşme kararının kaldırılacağını ve sanıkların mahkûmiyetine karar verileceğini umuyorum. Hiçbir devlet açık denizde operasyon yapamaz. İsrail, Filistin topraklarını işgal ettiğinden, işgal ettiği yerde 1 santim bile karasuları olamaz. İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısı, dünyada uluslar arası hukuk diye bir hukukun olmadığını, BM gibi bir kısım mekanizmalar kurulmuş olsa da bu kuruluşların, Güvenlik Konseyi’nin, ABD ve İsrail gibi devletler için hiçbir işe yaramadığını, işlevinin olmadığını kanıtlamaktadır. İsrail ne kadar zulüm yaparsa yapsın, hiçbir suç cezasız kalmaz, er veya geç hesabı sorulacaktır.”

İSRAİL DÜNYANIN ORTAK DÜŞMANI

Ankara Filistin Dayanışma Platformu İcra Kurulu Üyesi İsmail Mansur Özdemir isi şunları kaydetti: “İsrail’in vahşi saldırıları ve Gazze ablukasını ortadan kaldırmak için oluşan en güçlü küresel ittifak Sumud’dur. Ağırlıklı olarak Avrupa tabanlı eylem formu, sivil bilinç üzerine kendini inşa etmiştir. Bu yeni küresel katılımlı eylem formu, eylemin niteliği ve katılımın çeşitliliği açısından özgün ve yeni bir boyutu temsil etmektedir. İlk Sumud’un oluşturduğu güçlü etkinin de sonucu olarak ikinci Sumud misyonu yolu çıkmıştır. Soykırımcı terör devleti İsrail’in bu tarihi sivil misyona karşı çaresizlik içinde kıvrandığı açıkça görülmekte idi. İsrail uluslararası karasularında ve Yunanistan ile kirli ittifakının neticesinde Girit yakınlarında misyona saldırarak açık bir suç daha işlemiştir. Çaresizliğin bir göstergesi olarak ortaya koyduğu müdahalesi ile meşruiyet krizi yanında derin bir itibar krizinin içine sürüklenirken aynı zamanda dünya halklarının ortak düşmanı olduğunu da tescillemiştir.”